Griekspoor naar laatste acht op tennistoernooi van Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Tallon Griekspoor gaat naar de kwartfinales van het ABN AMRO Open. De 29-jarige tennisser won woensdagavond in twee sets van zijn Franse leeftijdgenoot Quentin Halys: 7-5 7-6 (11). Griekspoor speelt vrijdag tegen de winnaar van de partij tussen de Canadees Félix Auger-Aliassime en de Serviër Hamad Medjedovic.

Griekspoor begon als de nummer 27 van de wereld aan het ATP-toernooi van Rotterdam. In de eerste ronde won hij in twee sets van de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard. Dat was pas de tweede overwinning van Griekspoor dit jaar.

De nummer 1 van Nederland had tegen Halys, de nummer 77 van de wereld, twee sets nodig. Griekspoor had in de eerste set aan een break in de elfde game genoeg om die met 7-5 te winnen. In de tweede set kwam er een tiebreak aan te pas. Ook daarin was Griekspoor de betere van de twee.

Griekspoor stond de afgelopen week in de schijnwerpers nadat hij in de media kritiek had geuit op de tennisbond en had afgezegd voor het Davis Cup-team dat in India moest spelen.