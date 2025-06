CPB: invoer VS kelderde in april door handelstarieven Trump

DEN HAAG (ANP) - De Verenigde Staten hebben in april veel minder goederen ingevoerd, meldt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn Wereldhandelsmonitor. Een sterke daling van de Amerikaanse import werd volgens het CPB al verwacht door de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump begin april aankondigde.

De import van de VS nam in april met 20 procent af ten opzichte van maart. Vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder was er sprake van een kleine stijging van 2,4 procent. In het eerste kwartaal van het jaar steeg de Amerikaanse import nog met 18,4 procent. Die stijging werd volgens het CPB waarschijnlijk veroorzaakt doordat Amerikaanse bedrijven extra goederen importeerden vooruitlopend op de dreigende tariefsverhogingen.

Met de daling in april ligt de invoer van de VS iets onder het niveau van voor de aangekondigde tariefsverhogingen. De gegevens tonen volgens het CPB niet precies de herkomst van de eerdere toename van de import van de VS aan. Voor april is er volgens het onderzoeksinstituut bij verschillende landen een afname van de totale export te zien, het sterkst in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk.