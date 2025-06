Tuinman wil kijken naar meer samenwerking defensie en politie

DEN HAAG (ANP) - Demissionair staatssecretaris van Defensie, Gijs Tuinman, wil kijken waar Defensie en de politie nog meer kunnen samenwerken. Dat zei hij tijdens een werkbezoek met de Haagse burgemeester Jan van Zanen aan speciale drone-eenheden van Defensie die in Den Haag actief zijn voor de NAVO-top. Tuinman wil na de zomer bij de evaluatie van de hele operatie samen met Van Zanen kijken naar een aantal "concrete punten".

"Bijvoorbeeld bepaalde middelen die voor de politie ook relevant zijn. Dat leren we nu ook van elkaar. Als je die nodig hebt en ze zijn belangrijk: koop ze dan gewoon op ons contract mee. Dan hoef je niet een hele nieuwe aanbesteding te doen."

Tuinman is tevreden over de samenwerking van politie en Defensie tijdens de NAVO-top. "Je ziet hoe de politie en Defensie steeds beter samenwerken. Dat was in het verleden wel lastiger, toen was de afstand groter."

Behalve de 27.000 politiemensen zijn er volgens de staatssecretaris 12.000 militairen actief rondom de top.