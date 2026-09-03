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CPB: meer CO2 en amper lagere kosten bij soepelere klimaatregels

Economie
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 10:37
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DEN HAAG (ANP) - Voorgestelde versoepelingen aan het handelssysteem voor uitstootrechten van de Europese Unie zorgen voor veel meer uitstoot. Tegelijkertijd doen ze maar weinig om de energiekosten voor de Europese industrie te verlagen. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een analyse van de versoepelingen van de klimaatregels die de Europese Commissie in juli voorstelde.
Grote vervuilers in de EU moeten rechten kopen om CO2 uit te mogen stoten. Om ze aan te zetten te investeren in schonere technologieën, daalt jaarlijks de maximumhoeveelheid die uitgestoten mag worden. Ook schrapt de EU sinds enkele jaren uitstootrechten als er een groot overschot is op de markt. Dat zorgt voor duurdere uitstootrechten.
Na noodkreten over een verslechterde concurrentiepositie van de industrie, kwam de Europese Commissie met plannen voor versoepelingen: het uitstootplafond daalt minder snel en er worden geen overtollige rechten geschrapt. Volgens het CPB kan dit tot 2050 leiden tot 33 procent meer uitstoot dan bij de huidige regels. Tegelijkertijd daalt de gasprijs er 3 procent door, wat een fractie zou zijn van de flinke prijsstijging voor gas in Europa van de afgelopen jaren.
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