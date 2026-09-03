Denemarken beschuldigt Rusland van ronselen van 'normale burgers'

KOPENHAGEN (ANP/RTR/AFP) - Rusland treft voorbereidingen om sabotageacties uit te voeren tegen de Deense defensiesector. Daarvoor waarschuwt de Deense inlichtingendienst PET, die zegt voorbeelden te hebben van Russische pogingen om "doodgewone Denen" te ronselen om daarbij te helpen. Burgers worden via sociale media of gamingplatformen benaderd om taken uit te voeren, zoals het fotograferen van bedrijven.

Als Denen zich laten overhalen om foto's te nemen, kunnen die beelden volgens de PET worden gebruikt bij het plannen van sabotage. "Het is uiterst ernstig als gewone Denen de Russische inlichtingendiensten helpen. Of dat nu bewust of onbewust gebeurt", zegt PET-kopstuk Emil Graesholm in een verklaring. Hij noemde het in Deense media belangrijk om de Russische werkwijze te benoemen. "Want die hoeft niet te lijken op een spionagefilm."

Graesholm noemde het bij TV2 ook noodzakelijk dat defensiebedrijven maatregelen nemen om zichzelf te beschermen. Daar wordt volgens hem ook aan gewerkt.