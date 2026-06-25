ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

CPB: Wereldhandel neemt toe ondanks onrust in het Midden-Oosten

Economie
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 12:44
anp250626120 1
DEN HAAG (ANP) - De wereldhandel is in april met 0,7 procent toegenomen. Dat blijkt uit de wereldhandelsmonitor van het Centraal Planbureau (CPB). In maart was de wereldhandel nog afgenomen, maar in april is het effect van de onrust in het Midden-Oosten beperkt.
Het effect van de oorlog in het Midden-Oosten op de wereldhandel lijkt zich te beperken tot verminderde uit- en invoer van de Golfregio. Met name in China en opkomend Azië neemt de export toe. Volgens het rapport hangt dit samen met het Chinese Nieuwjaar. Als gevolg daarvan is er in maart tijdelijk minder geëxporteerd en kwam het niveau van export lager uit dan eind 2025. Door de toename in april is het niveau van de export nu weer hoger dan tijdens de Europese jaarwisseling.
Daarnaast lijken de hoge energieprijzen nog geen effect te hebben op de wereldhandel, stelt het CPB. De eurozone, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten exporteerden meer. De sterke vraag naar AI-gerelateerde elektronica houdt de wereldhandel volgens het CPB juist op peil.
loading

POPULAIR NIEUWS

18458810 m

Zo ga je om met vrienden die complottheorieën delen

anp240626209 1

SpaceX stort neer, musk geen biljonair meer

ANP-531025624

Jort Kelder is ook op Oerol een akelige narcist

109443931-15910967-image-a-2_1782304712179

Welke friet is het gezondst? Van aardappelpartjes tot zoete aardappelfriet

189513724_m

Waarom steeds meer vrouwen dromen van een leven als tradwife

shutterstock_2671491735

Zo herken je aandelen waar je echt veel aan kunt verdienen

Loading