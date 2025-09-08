ECONOMIE
Crédit Agricole betaalt miljoenen in schikking dividendfraude

Economie
door anp
maandag, 08 september 2025 om 12:58
PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Crédit Agricole heeft ingestemd met een betaling van ongeveer 88 miljoen euro om een strafrechtelijk onderzoek te schikken. De zaak draait om beschuldigingen dat de Franse bank transacties zou hebben uitgevoerd om belasting op dividenduitkeringen te ontduiken.
De overeenkomst werd maandag voor de rechtbank in Parijs uiteengezet door rechter Peimane Ghaleh-Marzban, die binnenkort beslist of deze wordt goedgekeurd. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst met Parquet National Financier (PNF), de gerechtelijke instelling die verantwoordelijk is voor het opsporen van financiële misdrijven, zou Crédit Agricole geen schuld bekennen.
De schikking zou een einde maken aan het onderzoek naar de bank in de zaak rond zogeheten cum/cum-fraude. Daarbij neemt een bank in Frankrijk aandelen over van een buitenlandse investeerder, kort voor het dividend wordt uitgekeerd. De Franse banken kunnen dan gebruikmaken van belastingvoordelen die niet gelden voor buitenlandse partijen.
