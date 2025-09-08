ECONOMIE
Wielrenner Hoole net als Kooij en Bol naar Decathlon

Sport
door anp
maandag, 08 september 2025 om 12:53
CHAMBÉRY (ANP) - De Franse wielerploeg Decathlon-AG2R heeft naast sprinters Olav Kooij en Cees Bol ook Daan Hoole aangetrokken. De tweevoudig Nederlands kampioen tijdrijden komt over van Lidl-Trek en heeft net als zijn landgenoten een contract voor de komende drie seizoenen getekend bij de ploeg die dan Decathlon CMA CGM heet.
"Ik ben er trots op om me aan te sluiten bij Decathlon CMA CGM in 2026 voor de volgende stap in mijn carrière", laat Hoole weten. "Tijdrijden blijft een groot doel voor me en ik ben vastbesloten mijn grenzen te verleggen in deze discipline en om sterker te worden in de klassiekers. Ik kijk ernaar uit samen te werken met Olav Kooij en ben ervan overtuigd dat we als ploeggenoten mooie dingen kunnen bereiken."
Hoole won eerder dit jaar de tiende etappe in de Giro d'Italia, een individuele tijdrit van Lucca naar Pisa.
Decathlon heeft behalve Hoole, Kooij en Bol ook de Deen Tobias Lund Andresen overgenomen van Picnic PostNL.
