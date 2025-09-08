ECONOMIE
Grote staking legt metroverkeer Londen plat

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 13:00
anp080925091 1
LONDEN (ANP/AFP) - De metro in de Britse hoofdstad Londen ligt vrijwel plat door een grote staking van het personeel. De actie duurt tot en met donderdag en zorgt voor veel ongemak voor passagiers, die gedwongen worden om thuis te werken of alternatieve vervoersmiddelen moeten zoeken zoals bussen. Dagelijks maken miljoenen mensen gebruik van de metro in Londen.
De staking werd uitgeroepen door de vakbond RMT om eisen voor hoger loon, kortere werkweken en verbeterde arbeidsvoorwaarden in een conflict met ov-bedrijf Transport for London (TfL) kracht bij te zetten. Mensen pakken nu massaal bussen, die dan ook overvol zijn, of ze gaan fietsen of wandelen naar hun bestemmingen.
TfL heeft gezegd dat kortere werkweken onbetaalbaar zijn. Het transportbedrijf zegt diep teleurgesteld te zijn over de staking. Het is voor het eerst sinds maart 2023 dat de Londense Underground platligt door een staking.
