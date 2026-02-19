ECONOMIE
Cristiano Ronaldo investeert miljoenen in platform Herbalife

Economie
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 15:52
anp190226169 1
LOS ANGELES (ANP/BLOOMBERG) - De wereldberoemde Portugese voetballer Cristiano Ronaldo investeert miljoenen in een digitaal platform van de maker van dieetproducten Herbalife. De voormalige beste voetballer van de wereld krijgt daarmee een belang van 10 procent in Pro2col, dat via gebruiksgegevens een "welzijnsplan op maat" maakt.
De inmiddels 41-jarige voetballer investeert 7,5 miljoen dollar, maakte Herbalife bekend bij de presentatie van de resultaten van het vierde kwartaal. Ronaldo, met een geschat vermogen van 1,4 miljard dollar, is sinds 2013 ook al ambassadeur van Herbalife.
Beleggers in New York reageerden positief op de cijfers van de fabrikant van dieetproducten. Vlak na het openen van Wall Street stond het bedrijf op een stijging van 15 procent. De afgelopen jaren kende Herbalife moeite op de aandelenbeurs. De koers is de afgelopen vijf jaar met twee derde gedaald.
