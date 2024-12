Cryptobedrijven dalen op Wall Street, ook bitcoin omlaag

NEW YORK (ANP) - Cryptobedrijven zijn donderdag met minnen de handel uitgegaan op de aandelenbeurzen in New York. De openingswinsten verdampten nadat de waarde van de bitcoin was teruggekeerd onder de 100.000 dollar. Cryptobeurs Coinbase, cryptominer MARA Holdings en cloudbedrijf Microstrategy, dat veel bitcoins bezit, verloren tot 4,8 procent.

De waarde van de bitcoin passeerde in de nacht van woensdag op donderdag voor het eerst de 100.000 dollar. Op het hoogtepunt was 's werelds bekendste cryptomunt ruim 103.500 dollar waard. De waarde van de bitcoin zat al langer in de lift sinds Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen won. Beleggers verwachten dat onder leiding van de nieuwe president de regelgeving rond cryptovaluta in de Verenigde Staten wordt versoepeld.

De algehele stemming op Wall Street was licht negatief. De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent lager op 44.765,71 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 6075,11 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent tot 19.700,26 punten.