Australische politie onderzoekt verdachte brand in synagoge

MELBOURNE (ANP) - De Australische politie doet onderzoek naar een verdachte brand in een synagoge in Melbourne, melden Australische media. Tientallen brandweerlieden werden ingezet om het vuur te bedwingen, maar toch is er aanzienlijke schade ontstaan. Leden van de Joodse gemeenschap in Australië zeggen bang te zijn dat het gaat om een antisemitische daad.

De brand werd rond 04.00 uur in de vroege ochtend gemeld, schrijft de Australische nieuwszender ABC. De brandweer zegt dat het vuur binnen ongeveer een half uur onder controle was, maar dat er "behoorlijk wat schade" aan het gebouw is ontstaan. De politie zegt dat de oorzaak van de brand nog onderzocht wordt.

Hoewel het onderzoek naar de brand nog loopt, spreekt de voorzitter van de Zionist Federation of Australia Jeremy Leibler van een "gewelddadige aanval". "Het is tijd dat de overheid op alle niveaus de daad bij het woord voegt om een einde te maken aan deze Jodenhaat." De Australische politica Sussan Ley zegt zich tegen diezelfde zender zorgen te maken. "Ik heb vandaag met de Joodse gemeenschap die met dit nieuws wakker is geworden te doen", zegt zij.