CSG wint flink bij beursdebuut, Nestlé zakt om babyvoedingzorgen

Economie
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 18:04
anp230126147 1
AMSTERDAM (ANP) - Het Tsjechische defensieconcern Czechoslovak Group (CSG) heeft bij zijn debuut aan de Amsterdamse beurs vrijdag ruim 31 procent aan beurswaarde gewonnen. Daarmee kijkt het bedrijf, dat onder meer pantservoertuigen en munitie maakt en levert aan NAVO-landen, naar eigen zeggen terug op een succesvolle beursgang. "We hopen dat het een eerste stap is om te laten zien waar de prijs kan liggen op de lange termijn", liet financieel topman Zdenek Jurak vrijdag weten aan het ANP.
Verder was op de Europese beurzen vrijdag hoofdzakelijk sprake van kleine verliezen. De AEX-index eindigde een fractie lager op 1000,12 punten.
Nestlé werd rond de 1 procent lager gezet in Zürich. Franse autoriteiten onderzoeken het overlijden van een tweede baby die babyvoeding van Nestlé had gedronken. In de babyvoeding zat mogelijk de bacterie Bacillus cereus, die heftig braken en diarree kan veroorzaken. Nestlé heeft de afgelopen tijd al in meer dan zestig landen babyvoeding teruggeroepen.
