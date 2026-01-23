ECONOMIE
EU schort vergeldingsheffingen voor Amerikaanse producten weer op

Economie
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 18:03
anp230126146 1
BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Unie zal haar vergeldingsheffingen op 93 miljard euro aan Amerikaanse goederen nog eens zes maanden opschorten. Dat doet Brussel nadat de Amerikaanse president Donald Trump zijn dreigement heeft ingetrokken om heffingen op te leggen aan enkele EU-landen die tegen zijn poging waren om Groenland te annexeren.
Volgens een woordvoerder is de Europese Commissie van plan een voorstel in te dienen om de opschorting van de tegenmaatregelen te verlengen, die op 7 februari zou aflopen. "We hebben ons doel bereikt via diplomatieke en politieke middelen, wat altijd onze voorkeur heeft", vertelde de zegsman vrijdag aan verslaggevers in Brussel. Daarbij benadrukte hij dat de maatregelen op elk moment kunnen worden heringevoerd als dat nodig is.
De vergeldingsheffingen op Amerikaanse producten zoals vliegtuigen van Boeing en bourbon waren eerder door de EU overeengekomen. De oplegging ervan werd vorig jaar echter opgeschort te midden van de onderhandelingen tussen de EU en de VS over een handelsdeal.
