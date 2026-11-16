Curator voorkomt snelle doorstart au-pairbureau Nina.care

HAARLEM (ANP) - De zussen Jasmijn en Lyla Kok mogen geen snelle doorstart maken met hun omstreden au-pairbureau Nina.care. De curator heeft de overdracht van de bezittingen naar dochteronderneming Juno.care teruggedraaid. In plaats daarvan loopt nu tot donderdagmiddag een procedure om alle belangstellenden de kans te geven een bod uit te brengen.

Het grote au-pairbureau Nina.care, dat vorig jaar in het nieuws kwam door misstanden en boetes, ging vorige maand failliet nadat een oud-medewerkster het bankroet had aangevraagd. De oprichters Kok zeiden toen direct een doorstart te maken via Juno.care.

Volgens curator Rocco Mulder was dit echter niet mogelijk en kon dit nadelig uitpakken voor schuldeisers. Daarom heeft hij opdracht gegeven om de bezittingen weer terug te brengen in Nina.care, wat inmiddels is gebeurd.

De biedingsprocedure loopt sinds vrijdag. Volgens Mulder heeft "een aantal partijen" interesse getoond. De zussen hebben ook een bod uitgebracht, laat Jasmijn Kok weten.