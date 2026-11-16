Tennisser Alcaraz begint ATP Finals met simpele zege op Tiafoe

TURIJN (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz is goed begonnen aan de ATP Finals. In het Italiaanse Turijn rekende de Spaanse nummer 3 van de wereld in twee sets eenvoudig af met de Amerikaan Frances Tiafoe, de mondiale nummer 8: 6-2 6-2.

Alcaraz (23), die de seizoensafsluiter met acht geplaatste topspelers nog nooit won, begon sterk aan de wedstrijd. Hij brak in de openingsgame de service van de 28-jarige debutant Tiafoe, die ook zijn tweede servicebeurt inleverde. De finalist van vorig jaar trok zo de eerste set naar zich toe. In de tweede set had hij wederom genoeg aan twee breaks en benutte hij na ruim een uur zijn eerste matchpoint.

In de groepsfase neemt Alcaraz het nog op tegen Flavio Cobolli en Daniil Medvedev. De Italiaan begint het toernooi voor eigen publiek maandagavond tegen de Rus. De beste twee uit de groep van vier gaan door naar de halve finales.

Jannik Sinner, de Italiaanse nummer 2 van de wereld en winnaar van de afgelopen twee edities, ontbreekt vanwege een blessure.