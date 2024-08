Cybersecuritybedrijf Palo Alto stijgt op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Palo Alto Networks behoorde dinsdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Het cybersecuritybedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Ook de winstvoorspelling voor het huidige kwartaal viel hoger uit dan voorzien. Het bedrijf koopt meer eigen aandelen in om aandeelhouders te belonen. Het aandeel steeg 4,4 procent. Concurrenten Fortinet, Zscaler en CrowdStrike wonnen tot 0,9 procent.

De algehele stemming op Wall Street was aan het begin van de handel afwachtend. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 40.832 punten. De breder samengestelde S&P 500-index klom een fractie tot 5607 punten en techgraadmeter Nasdaq ook, tot 17.880 punten.

De Amerikaanse beursgraadmeters wisten maandag met stevige winsten te sluiten, na een voorzichtig begin van de handel. Zo eindigde de Nasdaq 1,4 procent hoger, dankzij koerswinsten van ruim 4 procent voor technologiebedrijven als Nvidia en Advanced Micro Devices (AMD). AI-chipbedrijf Nvidia daalde nu 0,8 procent en branchegenoot AMD steeg 1 procent.