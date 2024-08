Storing in bankapp ABN AMRO opgelost

AMSTERDAM (ANP) - De storing bij ABN AMRO is opgelost, meldt een woordvoerder van de bank. Klanten ervaarden dinsdag problemen bij het inloggen in hun bankapp. Sommige konden wel inloggen, anderen niet. "De systemen werken weer op normaal niveau", aldus de zegsman.

Storingswebsite Allestoringen ontving na 08.30 uur veel meldingen van klanten van de bank. Klanten met problemen konden bijvoorbeeld hun rekeningen niet inzien en werden verzocht het later nog eens te proberen. Wat de oorzaak voor de storing was, is niet bekendgemaakt.