Dacht je dat jouw huur te hoog was voor huurtoeslag? Controleer dit alsnog

Een hoge huur betalen en toch geen huurtoeslag krijgen: misschien heb je daarom ooit van een aanvraag afgezien. Maar die oude conclusie kan inmiddels achterhaald zijn. Sinds 2026 sluit een hoge huur je niet meer automatisch uit. Ook als je bij een particuliere verhuurder huurt, kan het lonen om opnieuw te controleren.

Een dure huurwoning is geen automatische afwijzing

De verandering zit in de toegang tot de regeling. Je huur mag hoger zijn dan de grens die wordt gebruikt om de toeslag te berekenen. Je moet uiteraard nog wel voldoen aan de andere voorwaarden, waaronder die voor inkomen, vermogen en je woning.

Dat betekent niet dat de overheid voortaan iedere hoge huur subsidieert. In 2026 wordt de huurtoeslag berekend over maximaal €932,93 huur per maand. Over het deel daarboven krijg je niets. Voor jongeren tot 21 jaar geldt meestal een lagere berekeningsgrens van €498,20.

Stel: je betaalt €1.100 kale huur per maand en valt onder de gewone berekeningsgrens. Dan is die €1.100 geen reden meer om je bij voorbaat uit te sluiten. De berekening stopt wel bij €932,93. Je krijgt dus niet zomaar het verschil tussen je huur en die grens vergoed.

Een hoge huur sluit je niet meer uit. Een hoog inkomen of te veel vermogen kan dat nog wel doen.

Deze drie controles blijven nodig

Je inkomen: er is geen vast maximumbedrag dat voor alle huishoudens geldt. Hoeveel je mag verdienen, hangt onder meer af van je huur en huishoudsamenstelling. Neem dus niet zomaar de inkomensgrens van een buurman over.

Je vermogen: voor een alleenwonende ligt de grens in 2026 op €38.479, gemeten op 1 januari. Bij samenwonen kunnen ook inkomen en vermogen van je toeslagpartner en medebewoners meetellen.

Je woning: doorgaans moet het gaan om een zelfstandige woonruimte. Denk aan een eigen afsluitbare toegangsdeur, keuken, wc en douche of bad. Voor uitzonderingen is een aparte controle nodig.

Let bovendien op welk huurbedrag je invult. Sinds 2026 tellen servicekosten niet meer mee voor de huurtoeslag. Gebruik dus de kale huur uit je huurcontract, niet klakkeloos het totale bedrag dat je maandelijks overmaakt.

Een oude afwijzing is geen reden om de nieuwe regels over te slaan.

Maak een nieuwe proefberekening

De praktischste stap is een proefberekening voor 2026. Houd je kale huur, geschatte jaarinkomen en huishoudgegevens bij de hand. Blijkt daaruit dat je mogelijk recht hebt op huurtoeslag, dan kun je via Mijn toeslagen een aanvraag doen. Je krijgt de toeslag niet automatisch omdat de regels zijn veranderd.

Je hoeft daarvoor niet te wachten op 2027. De verruiming geldt al dit jaar. Een eerdere afwijzing wegens een te hoge huur is daarom vooral een goede aanleiding om opnieuw te kijken, niet om de rekenhulp dicht te laten.

In het kort

Een hoge huur is sinds 2026 geen automatische uitsluitingsgrond meer. De gewone berekeningsgrens is €932,93 per maand; inkomen, vermogen en woonsituatie blijven bepalend. Servicekosten tellen niet mee. Controleer je persoonlijke situatie met een proefberekening.

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