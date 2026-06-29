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Steeds minder huurwoningen: wie straks nog kan huren in Nederland

Economie
door Dirk Kruin
maandag, 29 juni 2026 om 14:55
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Er verdwijnen in rap tempo huurwoningen uit de Nederlandse markt, terwijl het woningtekort juist verder oploopt en dat wringt voor iedereen die afhankelijk is van huren.

Wat er gebeurt

De voorraad huurwoningen krimpt al enkele jaren, vooral doordat particuliere beleggers hun woningen verkopen in plaats van opnieuw te verhuren (zogeheten uitponden). Onderzoek van Capital Value laat zien dat het aanbod van huurwoningen in 2025 ruim een derde lager lag dan in 2023, terwijl het woningtekort is opgelopen naar ongeveer 410.000 woningen in 2026, bijna 5 procent van de totale voorraad.v
Tegelijk blijft huren duur: in de vrije sector ligt de gemiddelde maandhuur rond de 1.900 euro en stegen de huren recent met ruim 6 procent. Voor sociale huur geldt in 2026 een maximale kale huur van circa 933 euro, maar veel woningzoekenden komen daar niet eens aan bod door lange wachtlijsten en strikte inkomensgrenzen.

Oorzaken: waarom het aanbod daalt

Beleggers wijzen naar stapelende regelgeving en hogere lasten, zoals de Wet Betaalbare Huur, de hoge overdrachtsbelasting en strengere verhuurregels, waardoor verhuur minder aantrekkelijk wordt. Tegelijkertijd gaat nieuwbouw van met name sociale en middeldure huurwoningen trager dan gepland, onder meer door lange procedures, stijgende bouwkosten en gebrek aan geschikte bouwlocaties.
De overheid probeert via regulering en prijsgrenzen huren betaalbaar te houden, maar critici waarschuwen dat juist deze maatregelen bijdragen aan het teruglopend aanbod, vooral in het middensegment. Resultaat is een markt waarin huurders enerzijds worden beschermd tegen extreme huren, maar anderzijds steeds minder keuze hebben.research.

Gevolgen: voor huurders en samenleving

Voor starters, middeninkomens en flexwerkers wordt een betaalbare huurwoning vinden bijna een fulltime baan. Wie niet kan of wil kopen, is aangewezen op een steeds krapper aanbod met hoge prijzen en minder zekerheid. Dat remt arbeidsmobiliteit, vergroot regionale verschillen en zet druk op de sociale infrastructuur in steden.
Gemeenten, corporaties en marktpartijen benadrukken dat er snel meer gebouwd moet worden én dat regels zo moeten werken dat investeren in huurwoningen weer aantrekkelijk wordt. Want zolang de markt krimpt, wordt de vraag prangender: hoeveel schaarste kan een samenleving verdragen voordat huren een luxeproduct is geworden?

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