DIJON (ANP) - De wereldwijde wijnproductie blijft onder druk staan van het klimaat en veranderende consumptiepatronen. In enkele grote wijnlanden zoals Frankrijk en Italië zorgden recordhitte en droogte in de zomer voor kleinere oogsten. Daarnaast verkleinen veel boeren hun wijngaarden als reactie op een afnemende vraag naar wijn, meldt de Internationale Organisatie voor Wijn (OIV) bij een raming voor 2026.

Naar verwachting produceren wijnboeren wereldwijd tussen de 220 en 230 miljoen hectoliter van de drank. Dat zou rond het niveau van de vorige twee jaren liggen, toen de wijnproductie historisch laag was. Zo was 2024 met 225,8 miljoen hectoliter het slechtste wijnjaar sinds 1961.

Volgens de OIV leveren wijngaarden dit jaar zo'n 7 procent minder op dan het gemiddelde van de voorgaande vijf jaar. Naast extreme hitte in Frankrijk en Italië hadden ook Chileense wijnproducenten last van hoge temperaturen. In Argentinië zaten hagel en vorst in wijnstreek Mendoza de druiventeelt juist dwars.