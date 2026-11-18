ANTALYA (ANP) - Veel landen op de VN-klimaattop benadrukken het belang van wetenschap als basis voor klimaatbeleid, aldus klimaatminister Stientje van Veldhoven. "Heel veel landen maakten dat een van de echte prioriteiten in hun speech", zei ze nadat ze aanwezig was geweest bij een zogeheten 'divan'-sessie met ministers in het onderhandelingsproces.

Haar opmerkingen moeten worden gezien in het licht van een conflict tussen landen over de timing van het volgende rapport van VN-panel IPCC. Dat panel bundelt om de zoveel jaar de recentste wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering.

Het volgende rapport zou voor de klimaattop van 2028 klaar moeten zijn, maar sommige landen willen dat er meer tijd voor wordt uitgetrokken.

"Door data te vertragen, vertraag je niet de global warming", zegt Van Veldhoven hierover. Ze verwacht dat dit de komende dagen "een groot discussiepunt" wordt.