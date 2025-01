Auto te water in Kamperland, inzittende overleden

KAMPERLAND (ANP) - In het Zeeuwse Kamperland is maandagochtend aan de Oost-Westweg een auto te water geraakt. Een inzittende is uit het voertuig gehaald en in een ambulance behandeld, maar later overleden. Het gaat om een 65-jarige man uit Dordrecht. De politie weet nog niet wat de toedracht is van het incident en onderzoekt dat nog, meldt ze maandagmiddag.

Omdat er volgens de melder van het incident mogelijk meer mensen in de auto zaten, hebben duikers nog verder gezocht op de bodem. Daarbij is volgens de veiligheidsregio geen ander persoon aangetroffen.