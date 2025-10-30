Damen hoeft Haagse noodlening van 270 miljoen voor marinetak niet

GORINCHEM (ANP) - Damen heeft de noodlening van de regering van 270 miljoen euro voor zijn marinetak niet meer nodig, meldt de scheepsbouwer bij zijn jaarcijfers van 2024. Het geld was bedoeld als overbruggingskrediet om het hoofd te bieden aan financiële problemen bij dochterbedrijf Damen Naval. Die ontstonden nadat de Duitse regering tijdelijk haar betalingen had gestopt vanwege vertragingen bij de bouw van zes nieuwe fregatten voor de Duitse marine, maar nu betaalt Berlijn weer.

Damen verliest waarschijnlijk ook het hoofdaannemerschap bij dat miljardenproject voor de zogeheten F126-fregatten aan Duitse partijen, bevestigt het bedrijf na eerdere berichten in Duitse media. Hierover voert Damen nog wel gesprekken met de Duitse regering, die vermoedelijk nog enkele maanden duren.

Volgens een woordvoerder heeft dit niet alleen met de vertraging te maken, maar ook met de politieke wens in Duitsland om de eigen defensiesector te versterken. "De aanbesteding voor de F126 was in 2020, dat was nog voor de oorlog in Oekraïne en in een heel andere geopolitieke situatie. Intussen heeft Duitsland ook een veel groter defensiebudget."

Financiële gevolgen

Het werk aan de fregatten is volgens hem voor ongeveer 80 procent voltooid. Het is nog niet bekend wat de financiële gevolgen zijn van het verlies van de hoofdverantwoordelijkheid over het project. Damen zegt zich nu meer te willen concentreren op Nederlandse en Belgische marineprojecten. Ook blijft de scheepsbouwer een "essentiële partner" bij het Duitse fregatproject.

Damen, dat niet alleen marineschepen maakt, denkt dat de resultaten dit jaar goed zullen zijn. In 2024 steeg de nettowinst met ruim een derde tot 58,2 miljoen euro. De omzet daalde licht naar 3 miljard euro. In 2025 verwacht Damen dat resultaat minstens te evenaren, zegt topman Arnout Damen. Wel gaat het bedrijf kritischer kijken naar de kosten, maar volgens de woordvoerder leidt dat niet tot banenverlies.

Forse toename

Vooral het orderboek, dus hoeveel opdrachten er nog liggen, groeide vorig jaar in recordtempo. Met een totale waarde van 10,4 miljard euro was dat bijna 37 procent hoger dan in 2023. Dat kwam niet alleen door de toegenomen uitgaven aan defensiematerieel. Het ging ook bijvoorbeeld om schepen voor de offshorewindsector en vervoer.

Damen zegt verder met vertrouwen uit te kijken naar twee rechtszaken die het Openbaar Ministerie heeft aangespannen. Aanklagers verdenken het bedrijf onder andere van omkoping en het omzeilen van sancties tegen Rusland.