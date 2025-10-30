ING bij winnaars op Damrak na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - ING stond donderdag bij de winnaars op de Amsterdamse beurs. De bank zag de winst in het afgelopen kwartaal minder hard dalen dan kenners hadden gedacht. Ook lieten de rente-inkomsten een kleine verbetering zien. Topman Steven van Rijswijk sprak van een "sterk derde kwartaal". Ook ligt ING volgens de topman op koers om de doelen voor 2027 te realiseren.

Daarnaast wil de bank 1,6 miljard euro naar de aandeelhouders laten terugvloeien via een aandeleninkoopprogramma van 1,1 miljard euro en een uitbetaling van 500 miljoen euro in contanten. Het aandeel werd bijna 5 procent hoger gezet.

De algehele stemming op het Damrak was gematigd positief. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 977,12 punten. Beleggers verwerkten onder meer de voorlopige verkiezingsuitslag. Vakbond CNV verklaarde te hopen op een snelle kabinetsformatie en een "stabiel landsbestuur" om de maatschappelijke onvrede te smoren en Nederland weer sterk, gezond en welvarend te maken.

Politieke midden

Volgens ING-econoom Bert Colijn laten de exitpolls zien dat Nederland waarschijnlijk meer naar het politieke midden is opgeschoven, maar blijft de regeringsformatie wel een uitdaging. Een meer pro-Europese houding van de volgende regering is volgens hem echter waarschijnlijk.

De MidKap zakte 1,9 procent tot 894,78 punten. Advies- en ingenieursbureau Arcadis en flitshandelaar Flow Traders kelderden 19 en 8 procent na tegenvallende resultaten. Frankfurt won 0,2 procent. Londen en Parijs verloren tot 0,5 procent.

Zeldzame aardmetalen

Beleggers verwerkten daarnaast het besluit van de Amerikaanse centrale bank om de rente voor de tweede keer op rij met een kwart procentpunt te verlagen. Fed-voorzitter Jerome Powell waarschuwde echter dat het nog geen uitgemaakte zaak is dat er in december weer een verlaging komt. In de eurozone zal de Europese Centrale Bank (ECB) naar verwachting de rente later op de dag onveranderd laten.

Ook werd gereageerd op de ontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. De twee leiders zouden het onder meer eens zijn geworden over een jaarlange opschorting van een Chinese licentieregeling voor zeldzame aardmetalen. In ruil daarvoor verlaagde Trump de importtarieven op Chinese goederen van 57 naar 47 procent.

Shell daalde 0,2 procent ondanks een forse winststijging van het olie- en gasconcern in het afgelopen kwartaal. Gezondheids- en voedingsbedrijf dsm-firmenich won 0,1 procent na publicatie van de kwartaalcijfers.