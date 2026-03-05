Damrak blijft terughoudend door zorgen over hoge olieprijs

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is donderdag licht lager geopend. De stemming bleef terughoudend door de aanhoudende oorlog van de Verenigde Staten en Israël tegen Iran, die de zesde dag is ingegaan. Beleggers zijn vooral bezorgd dat de hoge olieprijzen als gevolg van het conflict de inflatie weer aanwakkeren en de economische groei afremmen.

Woensdag veerde de Amsterdamse beurs nog op, mede dankzij enige stabilisatie van de olieprijzen. Dat kwam doordat de Amerikaanse president Donald Trump zei dat olietankers in de Straat van Hormuz eventueel begeleiding krijgen van Amerikaanse oorlogsschepen. De zeestraat is een belangrijke route voor het vervoer van olie en gas uit het Midden-Oosten en is door Iran afgesloten. De olieprijzen gingen donderdag echter weer omhoog.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 999,00 punten. De AEX sloot woensdag nog 1 procent in de plus. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,5 procent, na koerswinsten van tot 1,7 procent een dag eerder.