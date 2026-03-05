Zuid-Holland vraagt ruimte op stroomnet voor kwart miljoen huizen

DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland heeft bij de netbeheerders ruimte op het stroomnet aangevraagd voor bijna een kwart miljoen woningen. Het gaat om de huizen die de Zuid-Hollandse gemeenten tot en met 2032 willen bouwen. Omdat de regels voor het 'reserveren' van aansluitingen op het elektriciteitsnet per 1 juli veranderen, heeft de provincie alvast een collectieve aanvraag gedaan bij de netbeheerders TenneT, Liander, Stedin en Westland Infra.

"We hebben het zekere voor het onzekere genomen, zodat belangrijke projecten straks niet achteraan de wachtlijst belanden", zegt een woordvoerder van gedeputeerde Arno Bonte (GroenLinks-PvdA). "Dit is in het maatschappelijk belang. We willen dat de beschikbare capaciteit van het net eerlijk en sociaal wordt verdeeld en dat gemeenten straks niet elkaars concurrenten zijn om aansluitingen te krijgen."

De provincie heeft in totaal 1084 megawatt (MW) aangevraagd, waarvan ongeveer de helft bedoeld is om de beoogde 248.691 huizen aan te sluiten. De rest is voor warmteprojecten en laadpalen voor elektrisch verkeer. De provincie heeft gemeenten opgeroepen om voor projecten met een bouwvergunning zo snel mogelijk zelf ook een aansluiting aan te vragen.

In een groot deel van Zuid-Holland is sprake van netcongestie, wat betekent dat de vraag naar elektriciteit groter is dan de capaciteit van het stroomnet. De netbeheerders moeten daarom keuzes maken bij de verdeling van de schaarse ruimte. Ze houden nu nog capaciteit vrij voor 'kleinverbruikers' (zoals huizen), maar vanaf 1 juli worden aanvragen van klein- en grootverbruikers op dezelfde manier behandeld via het prioriteringskader van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Diverse overheden werken aan een overgangsregeling.