Damrak herstelt in slothandel door hoop op vrede in Midden-Oosten

Economie
door anp
maandag, 13 april 2026 om 17:48
AMSTERDAM (ANP) - De AEX op het Damrak liet in het laatste handelsuur maandag wat herstel zien, gedreven door hoop op een uiteindelijk akkoord tussen de VS en Iran. Eerder op de dag stonden de beurzen wereldwijd nog flink lager nadat vredesbesprekingen tussen de Verenigde Staten en Iran afgelopen weekend geen akkoord opleverden. Als gevolg van de mislukte gesprekken kondigde president Donald Trump aan dat de Amerikaanse marine de belangrijke Straat van Hormuz zou blokkeren.
Toch eindigde de AEX-index 0,2 procent in de plus op 1012,18 punten. De Amsterdamse hoofdindex sloot vrijdag al boven de 1010 punten door optimisme over het voorlopige staakt-het-vuren tussen de VS en Iran. Voor het uitbreken van de oorlog stond de hoofdindex nog op 1027 punten. De MidKap daalde de eerste handelsdag van de week wel, met 0,9 procent tot 996,73 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent.
