Onzekerheid Nederlandse schepen in Straat van Hormuz houdt aan

ROTTERDAM (ANP) - De honderd schepen van Nederlandse reders die in de Straat van Hormuz liggen, blijven in onzekerheid, reageert de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. De aangekondigde blokkade van de Amerikaanse krijgsmacht vanaf maandag 16.00 uur zorgt voor nieuwe onduidelijkheid.

Het is sinds het op 8 april aangekondigde staakt-het-vuren nog altijd onduidelijk onder welke voorwaarden schepen de belangrijke zeestraat veilig kunnen passeren. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zondag aan dat de Amerikanen de zeeën rond Iran gaan blokkeren.

De KVNR laat weten de ontwikkelingen nauwgezet te volgen. "Wij hopen dat de vrije en veilige doorvaart door de Straat van Hormuz, zoals vastgelegd in het internationaal recht, zo spoedig mogelijk wordt hersteld."

Nederlandse schepen

Momenteel bevinden zich volgens de KVNR bijna honderd schepen van Nederlandse reders in de Perzische Golf. Daarvan vaart iets minder dan de helft onder Nederlandse vlag. Op de schepen bevinden zich ruim vijfhonderd opvarenden, onder wie meer dan honderd Nederlanders.

Ook de Vakbond voor de zeevarenden Nautilus betreurt "de beweging die nu in gang wordt gezet", laat vakbondsbestuurder Richard Moti weten. Volgens hem brengt het een oplossing alleen maar verder weg. "De hoop die we hadden bij het staakt-het-vuren is weer vervlogen. De situatie voor zeevarenden wordt hierdoor alleen maar uitzichtlozer." Moti spreekt van "twee sloten op de deur" door de blokkade van de VS.

Eerder op de dag verklaarde Arsenio Dominguez, secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), op een persconferentie ook al dat geen enkel land het recht heeft om de scheepvaart in de Straat van Hormuz te blokkeren.