Wat is bevredigender: seks of masturberen?

Er zijn op deze vraag allerlei antwoorden. Het doorslaggevende antwoord is wat iemand er zelf van vindt. Maar er is ook een lichamelijke manier om het verschil vast te stellen. Als het lichaam vindt dat er genoeg seks is geweest wordt prolactine aangemaakt, dat zorgt voor een eind aan het seksuele verlangen (en bij sommige zelfs voor afkeer). Dat prolactinegehalte is gemeten, zowel na seks, als na zelfbevrediging. En in het eerste geval is het lichamelijk signaal van bevrediging, dat prolactine gehalte, 400 procent hoger dan bij masturbatie.