Damrak herstelt, Shell hoger na stop bouw biobrandstoffenfabriek

Economie
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 9:19
anp030925081 1
AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse beurshandel opende woensdag hoger, na de zware verliezen de voorgaande dag. De stemming werd dinsdag flink gedrukt door zorgen dat de VS mogelijk miljarden aan geheven importtarieven moeten terugbetalen. Ook maken beleggers zich zorgen over de oplopende rentes op de obligatiemarkten. Door deze hogere rentes zullen investeerders minder risico nemen met hun aandelenportefeuilles.
De AEX-index op het Damrak stond kort na de opening 0,7 procent hoger op 890,18 punten. De MidKap herstelde 0,6 procent tot 900,09 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 1,4 procent. Aziatische aandelen verloren eerder op de dag terrein, in navolging van de koersverliezen op Wall Street.
Shell won 0,5 procent. Het olie- en gasconcern stopt definitief met de bouw van zijn biobrandstoffenfabriek in Rotterdam. Het bedrijf stelt dat onder andere de bouwkosten te hoog zijn om te kunnen concurreren op de markt voor duurzamere vliegtuigbrandstoffen.
