Williams uitgeschakeld in dubbelspel US Open, maar stopt nog niet

NEW YORK (ANP) - Tennisster Venus Williams is op de US Open uitgeschakeld in het dubbelspel. De 45-jarige Amerikaanse verloor met haar Canadese dubbelpartner Leylah Fernandez in twee sets van de Tsjechische Katerina Siniakova en haar landgenote Taylor Townsend: 6-1 6-2.

Williams keerde op de US Open terug op de baan na een afwezigheid van zestien maanden. In het enkelspel werd ze in de eerste ronde uitgeschakeld. De zevenvoudig grandslamwinnares liet na afloop weten dat ze voorlopig van plan is te blijven spelen. "Als zich een mogelijkheid voordoet om te spelen, dan keer ik hopelijk ergens dit jaar nog terug", zei ze.

Eerder op de dag werd ook Demi Schuurs uitgeschakeld in de kwartfinales van het dubbelspel. Met haar dubbelpartner Asia Muhammad verloor ze in twee sets van de als tweede geplaatste Jasmine Paolini en Sara Errani uit Italië: 6-1 7-6 (5).