Damrak koerst af op voorzichtig begin nieuw beursjaar

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak lijkt donderdag voorzichtig te beginnen aan het nieuwe beursjaar. De handel blijft naar verwachting nog rustig, aangezien veel beleggers op vakantie zijn. Op maandag 6 januari zal er weer volop worden gehandeld op de beurzen. In de eerste maand van 2025 gaat de aandacht vooral uit naar de inauguratie van Donald Trump als president van de Verenigde Staten op 20 januari. Trump heeft beloofd importheffingen in te voeren op buitenlandse producten, die zouden kunnen leiden tot een wereldwijde handelsoorlog.

Ook gaat de aandacht uit naar de aanslag in New Orleans op nieuwjaarsdag, waarbij minstens vijftien doden vielen doordat een pick-uptruck inreed op een menigte. Volgens president Joe Biden was de dader geïnspireerd door Islamitische Staat (IS). Ook ontplofte op nieuwjaarsdag een Tesla Cybertruck voor het Trump Hotel in Las Vegas. Er wordt nog onderzocht of er een verband is tussen de twee aanslagen.

De Aziatische aandelenmarkten lieten op de eerste handelsdag van 2025 een gemengd beeld zien. De beurzen in Hongkong en Shanghai kenden een zeer slechte start van het jaar en zakten 2,5 en 3,3 procent, na nieuwe tegenvallende gegevens over de Chinese industrie. Volgens marktonderzoekers Caixin en S&P Global groeide de omvangrijke industrie van het land in december minder hard dan verwacht. Eerder deze week bleek uit officiële cijfers van de Chinese overheid al dat de industrie vorige maand minder sterk is gegroeid dan voorzien. De beurs in Sydney klom 0,5 procent en de Kospi in Seoul bleef vrijwel onveranderd. De Japanse beurs bleef dicht vanwege de jaarwisseling.

Nieuw beursjaar

Op nieuwjaarsdag waren de beurzen wereldwijd gesloten. De meeste markten leverden in 2024 mooie winsten op voor beleggers. De AEX sloot het jaar af op 878,63 punten en steeg bijna 12 procent in 2024. De middelgrote bedrijven kenden een minder goed beursjaar. De MidKap verloor afgelopen jaar dik 9 procent. Vooral op beleggingen in grote Amerikaanse bedrijven werden in 2024 sterke rendementen behaald. Zo steeg de brede S&P 500 in 2024 ruim 23 procent en klom techgraadmeter Nasdaq bijna 30 procent.

De euro was aan het begin van 2025 1,0366 dollar waard, tegen 1,0386 dollar op de laatste dag van 2024. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 71,91 dollar. Brentolie steeg ook 0,3 procent in prijs, tot 74,83 dollar per vat.