Kantoren Jeju Air en Muan Airport doorzocht na vliegtuigcrash

MUAN (ANP/AFP) - De Zuid-Koreaanse politie heeft invallen gedaan in de kantoren van luchtvaartmaatschappij Jeju Air en de exploitant van Muan International Airport. Dit gebeurde in het onderzoek naar de vliegtuigcrash van zondag waarbij 179 doden en 2 gewonden vielen.

De vlucht uit Bangkok crashte op de luchthaven van de zuidwestelijke stad Muan. Het vliegtuig landde zonder dat het landingsgestel was uitgeklapt en botste na de landing tegen een muur. Ook een regionaal kantoor van de luchtvaartautoriteiten in Muan werd donderdag doorzocht.

De zwarte dozen van het vliegtuig zijn geborgen. De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben de eerste gegevens van de cockpitvoicerecorder uitgelezen. De zwarte doos met de vluchtgegevens heeft schade opgelopen en wordt daarom naar de Verenigde Staten gestuurd voor analyse.

De vliegtuigcrash van zondag was de dodelijkste ooit in Zuid-Korea. In het land geldt tot en met zaterdag een periode van nationale rouw.