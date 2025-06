Damrak licht lager na rentebesluit Amerikaanse centrale bank

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging donderdag licht omlaag. Naast de aanhoudende luchtaanvallen tussen Israël en Iran verwerkten beleggers het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank hield woensdagavond het rentetarief in de grootste economie ter wereld onveranderd, ondanks de herhaaldelijke oproepen van president Donald Trump om de leenkosten te verlagen.

Trump vindt dat de Fed meer moet doen om de economie te ondersteunen. Fed-voorzitter Jerome Powell herhaalde bij het rentebesluit echter geen haast te hebben met het verlagen van de rente door de onduidelijkheid over de impact van het handelsbeleid van Trump op de economie. Zo kunnen Trumps importheffingen op buitenlandse goederen de inflatie in de Verenigde Staten weer aanjagen.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent lager op 912,87 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 880,27 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,7 procent.

Conflict Israël Iran

In Europa vergaderen de centrale banken van het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Noorwegen en Turkije donderdag over hun rentetarieven. De Amerikaanse beurzen blijven dicht om Juneteenth, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in de VS wordt herdacht.

Shell (plus 1,3 procent) voerde de schaarse stijgers aan in de AEX. Topman Wael Sawan zei dat het olie- en gasconcern "zeer voorzichtig" is met scheepvaart in het Midden-Oosten door het conflict tussen Israël en Iran. Sawan wees daarbij op de verstoringen van navigatiesignalen in en rond de Perzische Golf. De scheepvaart door de Straat van Hormuz wordt nauwlettend in de gaten gehouden, omdat deze waterweg ongeveer een kwart van de wereldwijde oliehandel en 20 procent van de gasleveringen verwerkt. De Shell-topman stelde wel plannen te hebben als de situatie verder verslechtert.

Olieprijzen omhoog

De olieprijzen gingen omhoog door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 76,09 dollar en Brentolie kostte 1 procent meer op 77,50 dollar per vat.

Randstad was de grote verliezer in de AEX, met een min van 4 procent. De uitzender had last van tegenvallende resultaten en vooruitzichten van de Britse branchegenoot Hays (min 13 procent). ABN AMRO daalde 0,3 procent. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ABN AMRO een boete opgelegd van 15 miljoen euro voor het overtreden van het bonusverbod dat geldt voor banken die staatssteun hebben ontvangen.