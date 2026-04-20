Damrak onder druk door aanhoudende spanningen VS en Iran

AMSTERDAM (ANP) - De beurshandel in Amsterdam werd maandag opnieuw gedomineerd door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vrijdag gingen de beurzen nog omhoog door het nieuws dat Iran de Straat van Hormuz volledig zou heropenen voor de commerciële scheepvaart. Zaterdag sloot Teheran de voor het olietransport belangrijke zeestraat echter weer af door de aanhoudende blokkade van de Iraanse havens door de Amerikaanse marine. Olie werd daardoor weer duurder na de forse prijsdaling op vrijdag.

De AEX, de index van de dertig meest verhandelde fondsen op de beurs in Amsterdam, zakte 0,2 procent tot 1021,96 punten. Vrijdag sloot de AEX nog op bijna 1024 punten en naderde daarmee het recordniveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Op 27 februari, een dag voor de Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen op Iran, eindigde de index op 1027 punten. Op 25 februari tikte de AEX op 1031,79 punten de hoogste tussentijdse koers ooit aan en eindigde de index op een slotrecord van 1030,06 punten.

De MidKap daalde 0,8 procent tot 1024,85 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,2 procent.

Staakt-het-vuren

De beurzen zijn sinds het staakt-het-vuren tussen de VS en Iran hard gestegen. De huidige wapenstilstand loopt echter op 21 april af. Door de opgelaaide spanningen afgelopen weekend is het onduidelijk of de onderhandelingen worden hervat. Volgens president Donald Trump zijn de Amerikaanse vertegenwoordigers maandagavond in Pakistan voor nieuwe onderhandelingen. Iran heeft echter laten doorschemeren dat het mogelijk niet zal deelnemen aan een tweede gespreksronde zolang de VS Iraanse havens blijven blokkeren.

De prijs van Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, steeg 5,6 procent tot 95,42 dollar per vat. Amerikaanse olie kostte 5,8 procent meer op 88,91 dollar. Vrijdag werd olie nog bijna 12 procent goedkoper.

Olie- en gasconcern Shell was maandag de grootste stijger in de AEX met een plus van 2,4 procent. Vrijdag kelderde Shell nog 5,6 procent door de forse daling van de brandstofprijzen. Luchtvaartmaatschappijen als Air France-KLM (min 2,6 procent) gingen daarentegen omlaag na de forse koerswinsten op vrijdag. Informatieleverancier Wolters Kluwer eindigde onderaan de AEX met een min van bijna 3 procent.