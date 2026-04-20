ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Handelaar: minder kerosine door militair gebruik leidingen

Economie
door anp
maandag, 20 april 2026 om 18:00
anp200426146 1
ROTTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De aanvoer van kerosine naar Europese luchthavens is verstoord door meer militair gebruik van een pijpleidingennetwerk vanuit Rotterdam, zegt een brandstofhandelaar. Onder andere het belangrijke vliegveld van Frankfurt zou zijn getroffen.
In maart en april werd extra kerosine voor de strijdkrachten vervoerd via het zogeheten CEPS-netwerk, zegt Alkagesta-topman Orchan Roestamov. Daardoor kon minder worden geleverd aan commerciële klanten, hoorde hij van collega-handelaars. Terwijl de luchtvaart al kampt met prijsstijgingen en vreest voor tekorten van vliegtuigbrandstof door de oorlog in het Midden-Oosten.
De CEPS-pijpleidingen stammen uit de Koude Oorlog en worden beheerd door de NAVO en lidstaten als Nederland. De Rotterdamse haven is een cruciale schakel. Ook Schiphol krijgt soms kerosine via het netwerk.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading