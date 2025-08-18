Damrak sluit licht hoger in aanloop naar overleg over Oekraïne

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag iets hoger gesloten. Beleggers wachten vooral op de uitkomst van het overleg later op de dag tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in het Witte Huis. NAVO-baas Mark Rutte en een aantal Europese leiders zijn ook aanwezig.

De leiders hopen dichter bij een deal over de oorlog tussen Oekraïne en Rusland te komen. Vrijdag spraken Trump en de Russische president Vladimir Poetin hierover in Alaska. Dat leidde niet tot een akkoord. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gemeld dat Rusland alleen met een krachtig optreden tot vrede gedwongen kan worden.

De AEX-index steeg 0,1 procent naar 896,95 punten. De MidKap eindigde 0,5 procent hoger op 925,92 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,5 procent. Die in Londen klom 0,1 procent.