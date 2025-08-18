EU-leiders praten dinsdagmiddag bij over Oekraïne-diplomatie

BRUSSEL (ANP) - De leiders van de 27 EU-landen praten dinsdagmiddag bij over de besprekingen over de Oekraïne-oorlog van de laatste dagen. Ze houden een videovergadering waarin de leiders die met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky naar het Witte Huis zijn gereisd verslag kunnen uitbrengen.

De vergadering om 13.00 uur is belegd door de voorzitter van de regeringsleiders en staatshoofden van de Europese Unie, António Costa. "De EU zal blijven werken aan een duurzame vrede die Oekraïnes en Europa's essentiële veiligheidsbelangen waarborgt", liet Costa op X weten.

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, de Duitse bondskanselier, de presidenten van Frankrijk en Finland en de premier van Italië staan Zelensky maandag in Washington bij. Ook de premier van het Verenigd Koninkrijk en NAVO-topman Mark Rutte zijn erbij, maar zij schuiven niet aan bij vergaderingen van de Europese Raad.