Eén aanhouding tijdens heel weekend Lowlands

door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 18:06
BIDDINGHUIZEN (ANP) - De politie heeft afgelopen weekend een persoon aangehouden tijdens het festival Lowlands dat van vrijdag tot en met zondag werd gehouden in Biddinghuizen. Het is onbekend waar de arrestant van wordt verdacht.
Het aantal aanhoudingen is lager dan in voorgaande jaren. Zo werden er vorig jaar veertien mensen aangehouden. In 2014 werden nog 122 mensen aangehouden, overwegend om drugsbezit.
Het uitverkochte festival trok in totaal 65.000 bezoekers. Zowel burgemeester van Dronten Jean Paul Gebben als de Lowlands-organisatie spreekt van een "zeer geslaagd" festivalweekend.
"De samenwerking tussen organisatie, gemeente, politie, brandweer, medische diensten en vrijwilligers verliep uitstekend. In totaal zijn er 55 incidenten gemeld, die allemaal adequaat zijn afgehandeld. In één geval heeft dit geleid tot een aanhouding. Daarnaast zijn tot nu toe twaalf geluids- en twee verkeersklachten binnengekomen", zo is te lezen in een statement van de gemeente.
Damrak sluit licht hoger in aanloop naar overleg over Oekraïne

GL-PvdA zet in op kleinschalige landbouw en versneld verduurzamen

