Damrak stijgt na staakt-het-vuren Israël en Iran, olieprijs zakt

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging dinsdag stevig omhoog. Beleggers reageerden verheugd op het staakt-het-vuren tussen Israël en Iran. Een verdere escalatie van het conflict na de Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten afgelopen weekend, lijkt daarmee uit te blijven. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump zijn Israël en Iran het er "volledig over eens dat er een volledig en totaal staakt-het-vuren zal zijn, gedurende twaalf uur, waarna de oorlog als beëindigd zal worden beschouwd".

De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 1,1 procent hoger op 926,47 punten. Een dag eerder won de AEX al 0,9 procent. De MidKap klom 1,2 procent tot 888,60 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,6 procent. Ook op de Aziatische beurzen werden stevige winsten geboekt, terwijl de olieprijs verder daalde door de afnemende zorgen over verstoringen van leveringen uit het Midden-Oosten.

Een vat Amerikaanse olie werd ongeveer 4 procent goedkoper op 65,83 dollar en Brentolie zakte bijna 4 procent in prijs tot 68,63 dollar. Daarmee zijn de olieprijzen weer ongeveer terug op het niveau van voor het uitbreken van het conflict tussen Iran en Israël.

Shell

Olie- en gasconcern Shell, dat de afgelopen tijd profiteerde van de hogere olieprijzen, was de grootste daler in de AEX met een verlies van 3,6 procent. In Londen zakte concurrent BP 5 procent en het Franse TotalEnergies verloor 4 procent in Parijs. Sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdfondsen waren zorgtechnologiebedrijf Philips en verfconcern AkzoNobel, met winsten van bijna 5 procent.

In de MidKap profiteerde Air France-KLM (plus 10 procent) van de scherpe daling van de olieprijzen. Branchegenoot IAG, de eigenaar van British Airways en Iberia, klom 7 procent in Londen. In Frankfurt steeg Lufthansa 6 procent. Luchtvaartmaatschappij KLM liet tevens weten een kort geding aan te spannen in een poging om de aangekondigde staking bij het grondpersoneel te laten verbieden. Dinsdagochtend werd bekend dat medewerkers zaterdag 24 uur willen gaan staken. Daardoor dreigen veel vluchten uit te vallen.

Investeerder CVC steeg 5,5 procent bij de middelgrote bedrijven, dankzij een adviesverhoging door de Britse bank Barclays. Oliedienstverlener SBM Offshore en tankopslagbedrijf Vopak verloren 1,7 en 1,4 procent.