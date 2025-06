Olieprijzen dalen verder na nieuws wapenstilstand Iran-Israël

LONDEN (ANP) - De olieprijzen gingen dinsdag opnieuw flink omlaag door het nieuws over een wapenstilstand tussen Israël en Iran. Daardoor zijn de zorgen over verstoringen van olieleveringen uit het Midden-Oosten door escalatie van het conflict verder afgenomen. Op maandag was er ook al een forse prijsdaling.

De prijs van een vat Amerikaanse olie werd dinsdag ongeveer 5 procent goedkoper op circa 65 dollar per vat en Brentolie zakte bijna 5 procent in prijs tot minder dan 68 dollar. Daarmee zijn de olieprijzen weer ongeveer terug op het niveau van voor het uitbreken van het conflict tussen Iran en Israël.

De spanningen in de regio liepen verder op nadat de Verenigde Staten afgelopen weekend luchtaanvallen op Iraanse nucleaire installaties hadden uitgevoerd. Iran sloeg maandagavond terug door raketten af te schieten op een Amerikaanse legerbasis in Qatar. President Donald Trump noemde die vergelding zeer zwak, waardoor de zorgen over grote escalatie van het conflict ook al minder werden.

Straat van Hormuz

Iran had ook gedreigd de Straat van Hormuz af te sluiten voor de scheepvaart. Via die belangrijke vaarroute wordt ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie vervoerd, net als veel vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit de Golfstaten.

De Europese gasprijs ging dinsdag ook fors omlaag door de wapenstilstand die werd bemiddeld door Trump en is bevestigd door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs zakte de prijs met 12 procent tot minder dan 36 euro per megawattuur. Op maandag was dat nog meer dan 40 euro.