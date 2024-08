Damrak toont flink herstel na eerdere koersval

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam toonde woensdag flink herstel van de koersval eerder deze week. Verreweg de meeste bedrijven gingen met een plus de handel uit. Maandag gingen de beurzen nog hard onderuit door zorgen over een recessie in de Verenigde Staten.

De AEX steeg 2,2 procent tot 886,08 punten. De MidKap won 2,4 procent tot 863,80 punten. Dinsdag lieten de graadmeters op Beursplein 5 ook al wat herstel zien, maar waren de stijgingen een stuk kleiner. Ook op de beurzen elders in Europa was de stemming positiever. Zo klommen de beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs tot 1,9 procent.