Faber wil extra toezicht aan grens, onduidelijk nog hoe

ZEVENAAR (ANP) - Asielminister Marjolein Faber (PVV) wil dat er meer toezicht wordt gehouden aan de grenzen, bijvoorbeeld de snelweg over de Duits-Nederlandse grens. Dat kondigde de bewindsvrouw woensdag aan tijdens een werkbezoek aan de Duitse grens bij Zevenaar, waar de Koninklijke Marechaussee binnen afspraken en regels personen controleert langs de snelweg. Hoe de "intensivering" er precies uit gaat zien, hoeveel het gaat kosten en waar dat geld vandaan moet komen, kon de minister nog niet zeggen.

De bewindsvrouw wil ook niet kwijt of ze bijvoorbeeld bereid is in haar eigen begroting te snijden om extra geld voor de marechaussee vrij te spelen. "Dan ondermijn ik mijn eigen onderhandelingspositie in het kabinet." Minister van Financiën Eelco Heinen legt deze maand de begrotingspuzzel voor volgend jaar, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Faber wil zich wel hard maken voor extra geld.

Vorig jaar werden volgens de Staat van Migratie, een overheidrapport, zo'n 145.000 mensen door deze mobiele toezichthouders gecontroleerd, onder wie 720 illegale personen. Faber wil niet zeggen hoeveel mensen straks gecontroleerd moeten worden en kan ook geen grove inschatting maken. "Ik ga geen getallen geven. Wat ik al zeg: we gaan intensiveren." Ze benadrukte wel dat intensivering ook mogelijk is met bijvoorbeeld meer cameratoezicht.

Bij grensovergangen over land mag de marechaussee volgens internationale afspraken alleen auto's van de weg halen voor controle, niet alle auto's controleren. Er is volgens de wet ook maar een beperkt aantal uren toezicht per jaar toegestaan. Marechaussees op de motor maken op basis van indicatoren, zoals de geschatte leeftijd van inzittenden, het kenteken en het type auto, het besluit of ze de auto langs de weg laten zetten. Daar wordt vervolgens de identiteit, nationaliteit en verblijfsstatus van inzittenden gecontroleerd, maar ook gecheckt of er bijvoorbeeld illegale spullen in de auto liggen.