Damrak toont herstel, muziekconcern UMG omlaag

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenhandel op het Damrak toonde maandag herstel na de verliezen van afgelopen vrijdag. ABN AMRO behoorde tot de sterkere stijgers bij de hoofdfondsen met een koerswinst van 2,1 procent. Het bankconcern is bezig met het afstoten van een portefeuille van ongeveer 3 miljard euro aan infrastructuurleningen, meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het verkopen van zulke leningen is een manier voor banken om hun blootstelling aan risico's te verminderen.

Universal Music Group (UMG) stond onderaan in de AEX-index met een verlies van 1,3 procent. Het muziekbedrijf, dat bekende popsterren als Taylor Swift en Billie Eilish vertegenwoordigt, verzet zich tegen de oproep van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman om de beursnotering in Amsterdam te schrappen en naar Wall Street te gaan. Volgens de zakenman wordt UMG ondergewaardeerd op het Damrak. Ackman bezit via zijn investeringsbedrijf Pershing Square ruim 10 procent van UMG en is ook bestuurslid van het muziekconcern.

De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen in Amsterdam, sloot 0,5 procent hoger op 878,29 punten. Vrijdag verloor de hoofdindex nog een half procent. De MidKap klom 1 procent tot 875,62 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,3 procent. Beleggers kauwden nog na op de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het rentebesluit van de Federal Reserve van vorige week.