Schoof: waardering voor werk Halsema, politie en OM Amsterdam

DEN HAAG (ANP) - Minister-president Dick Schoof heeft maandag tijdens zijn wekelijks persconferentie waardering uitgesproken "voor alles wat de Amsterdamse veiligheidsdriehoek de afgelopen dagen met enorme inzet heeft gedaan". Hij nam het daarmee op voor burgemeester Femke Halsema, die dinsdag een zwaar spoeddebat wacht in de Amsterdamse gemeenteraad over het geweld rond de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv.

"In een stad als Amsterdam is de rechtstaat nooit een rustig bezit", zei Schoof. "En ik geef het iedereen te doen om onder zo'n hoogspanning zaken in goede banen te leiden."