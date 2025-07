Damrak wacht op meer duidelijkheid rond heffingen Trump

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index liet dinsdag weinig beweging zien, na de kleine winstbeurt een dag eerder. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van meer duidelijkheid rond de Amerikaanse importheffingen. President Donald Trump kondigde maandag importheffingen aan voor verschillende landen, waaronder Japan, Zuid-Korea en Zuid-Afrika, die ingaan op 1 augustus. Het tarief voor de Europese Unie is nog niet bekend. Trump legde de EU begin april een tarief op van 20 procent. Die heffing werd voor negentig dagen, tot 9 juli, verlaagd naar een basistarief van 10 procent.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 912,35 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 902,16 punten. Londen en Parijs stegen 0,1 procent. De DAX in Frankfurt won een fractie, ondanks een sterker dan verwachte daling van de Duitse export in mei. De uitvoer naar de VS zakte daarbij naar het laagste niveau in ruim drie jaar door de onrust rond het handelsbeleid van Trump.