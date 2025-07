Meer huishoudens met glasvezel voor vast internet dan kabel

DEN HAAG (ANP) - Het aantal Nederlandse huishoudens met een glasvezelabonnement is voor het eerst groter dan het aantal huishoudens met vast internet via de kabel. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in haar recentste Telecommonitor.

In de eerste drie maanden van dit jaar hadden bijna 3,3 miljoen huishoudens glasvezel, tegenover bijna 3,2 miljoen huishoudens met vast internet via de kabel. Daarnaast groeit de uitrol van glasvezel volgens de marktwaakhond verder, ook in gebieden waar die voorheen minder beschikbaar was, zoals Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Drenthe.

Ook andere trends zetten door. Het gebruik van mobiele data nam in het eerste kwartaal verder toe. Tegelijkertijd bellen en sms'en Nederlanders minder met de mobiele telefoon en ook de vaste telefoon verloor terrein. Nog 3,9 miljoen huishoudens en bedrijven hebben een vaste telefoonaansluiting.

De ACM constateert ook dat de combinatie van telefoon, internet en televisie bij dezelfde aanbieder steeds minder populair wordt. In het eerste kwartaal waren er nog 780.000 abonnementen van deze alles-in-eenbundel. De meeste huishoudens kiezen volgens de toezichthouder voor een bundel met twee vaste diensten, voornamelijk internet en televisie.