Danone roept in meer landen babyvoeding terug

PARIJS (ANP/BELGA) - Voedingsmiddelenconcern Danone heeft zijn terugroepactie van babyvoeding uitgebreid. Eerder werd bekend dat het Franse bedrijf in Singapore partijen babyvoeding terughaalde. Nu doet het bedrijf achter merken als Nutrilon en Nutricia dat ook in Frankrijk en een aantal andere landen.

Danone zegt de stap te zetten omdat bepaalde toezichthouders hun richtlijnen hebben aangepast. Twee andere bedrijven, Nestlé en Lactalis, haalden eerder babyvoeding uit de winkels om de mogelijke aanwezigheid van de giftige stof cereulide. Die stof wordt door een groep bacteriën aangemaakt en kan braken en diarree veroorzaken.

Volgens Danone hebben extra "gerichte analyses" aangetoond dat zijn producten veilig zijn en aan de regels voldoen. Het is niet direct bekend of Danone ook in Nederland producten terughaalt. Het bedrijf stelt "een zeer beperkt aantal specifieke partijen" te hebben teruggeroepen.