Volt wijt zetelverlies aan 'verwaterd' Europees verhaal

Samenleving
door anp
zaterdag, 24 januari 2026 om 10:58
UTRECHT (ANP) - Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen is het "unieke Europese verhaal" van Volt "verwaterd", stelt medeoprichter en Europarlementariër Reinier van Lanschot bij het congres van de partij in Utrecht. De paneuropese partij zakte van twee zetels naar één en dat "dwingt tot zelfreflectie".
"Natuurlijk, onze grootste electorale concurrent had haar beste resultaat ooit, maar we kunnen ons verlies niet enkel aan de strategische stem wijten", aldus Van Lanschot, verwijzend naar D66. "Als we dat doen, is Volt iedere keer aan externe trends en toeval overgeleverd. We moeten geen excuus hebben, maar een plan."
Het bestaansrecht van Volt is volgens de Europarlementariër dat de partij streeft naar een "nieuwe vorm van Europese politiek", waar "elke andere partij alles benadert vanuit een nationale tunnelvisie". Ook op andere onderwerpen zit de partij "bomvol vernieuwende ideeën", ziet de politicus. "Maar in de hoop Nederland over ál onze ideeën te vertellen, zijn we juist die Europese kern uit het oog verloren."
Partijleider Laurens Dassen is niet aanwezig, omdat zijn vader ernstig ziek is. "We wensen Laurens en zijn familie heel veel sterkte toe", aldus Van Lanschot, die daarom in plaats van Dassen de leden toespreekt.
